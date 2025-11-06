Във Велико Търново отличиха победителите в градския кръг на международния конкурс "Плакат на мира”, организиран за 38-а поредна година от Lions Clubs International. Награждаването се проведе във фоайето на Регионална библиотека "Петко Р. Славейков”, където е подредена и изложба с рисунките на участниците.

Победител в надпреварата на тема "Заедно като един” стана Ирен Лазарова от Основно училище "Св. Патриарх Евтимий”. Втора се нареди Изабела Георгиева от школата по изобразителни изкуства към Общинския детски комплекс, а трета се класира Нелия Гинева от Основно училище "Св. Патриарх Евтимий”. Трите поощрителни награди са за Полина Сабахова, Николета Енева и Катерина Павлова.

Тази година градският кръг беше организиран от Лайънс клуб - Велико Търново Янтар, Лайънс клуб - Велико Търново и Лайънс клуб - Велико Търново Арбанаси. В конкурса участваха 36 деца от Велико Търново на възраст от 11 до 13 години, каза пред БТА президентът на Лайънс клуб-Велико Търново Янтар - Мирослава Радонова. С рисунките си показаха, че не виждат хората в неравностойно положение като различни, приемат ги и смятат, че е възможно всички заедно да живеем в един по-добър свят, допълни тя. С най-много творби са се включили децата от Основно училище "Св. Патриарх Евтимий”.

Председател на журито на конкурса беше директорът на Художествена галерия "Борис Денев” и вицепрезидент на Лайънс клуб Велико Търново Арбанаси д-р Мартин Митев, а членове – специалистът по графичен дизайн Цветелин Илчев и визуалният артист Йорданка Каралъмова. Тази година бе връчена една поощрителна награда повече, а председателят на журиращата комисия подари на победителите каталози с картини от фонда на Художествената галерия във Велико Търново. Всяко едно дете получи грамота за участие и пособия за рисуване. На награждаването присъстваха президентите на трите местни Лайънс клуба.

Творбите на отличените деца ще участват в националния кръг на конкурса, където ще бъде излъчен един победител, който ще представи България на международно ниво. Миналата година участник от Велико Търново спечели втора награда в страната, припомни Радонова.

Изложбата с творбите от конкурса ще остане в Регионалната библиотека във Велико Търново до 9 ноември.

БТА припомня, че в миналогодишното издание на надпреварата на първо място се класира Алина Игнатикова, втора стана Ана Върбанова, а трета се нареди Дария Ангелова.