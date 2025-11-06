Турските власти наложиха забрана за пътуване на шестима турски журналисти в рамките на дело за корупция в Истанбулската голяма община

Турските власти са наложили забрана за пътуване извън страната на шестима турски журналисти, които по-рано днес са били извикани да дадат показания по дело за корупция в Истанбулската голяма община, съобщи сайтът Хаберлер.

По информация на Асошиейтед прес конкретната причина за призоваването на журналистите Сонер Ялчън, Шабан Севинч, Аслъ Айдънташбаш, Рушен Чакър, Явуз Огхан и Батухан Чолак са били твърдения, че са разпространявали невярна информация в статии за бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу. Според изявление на Главната прокуратура на Истанбул полицията е била инструктирана да вземе показания от журналистите в рамките на разследване на "престъпната организация на Имамоглу с цел печалба“, което е започнато в рамките на дело за корупция в Истанбулската голяма община.

Имамоглу и десетки служители от Общината бяха задържани през март по обвинения в корупция. Бившият кмет на Истанбул е в затвора оттогава в очакване на съдебен процес по няколко отделни обвинения. Той получи присъда през юли за обида и заплаха към главния прокурор на Истанбул. Делото за корупция е едно от многото наказателни дела срещу Имамоглу, по които той може да бъде осъден на затвор и да му бъде забранена политическа дейност. На 27 октомври срещу него започна и дело по обвинение в шпионаж.

Имамоглу, който е от основната опозиционна сила в Турция - Народнорепубликанската партия (НРП), е смятан за основен опонент на президента Реджеп Тайип Ердоган. Арестът му доведе до най-големите протести в Турция от над десетилетие.