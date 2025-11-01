Действащият шампион Александър Зверев отрази две разигравания за мача и победи Даниил Медведев на четвъртфиналите на турнира по тенис за мъже в Париж

Действащият шампион Александър Зверев отрази две разигравания за мача и спечели с 2:6, 6:3, 7:6(5) срещу Даниил Медведев, класирайки се на полуфиналите на турнира по тенис за мъже от сериите "Мастърс" в Париж. Надпреварата във френската столица е с награден фонд 6.128 милиона евро.

С победата Зверев прекрати серията си от пет поредни поражения срещу Медведев и си осигури среща с италианеца Яник Синер, който го надви на финала във Виена миналата седмица. Той също така елиминира руснака от надпреварата за класиране на финалния турнир на АТП за тази година.

"Най-много съм доволен от отразените разигравания за мача. Останах концентриран в най-важните моменти и сам си осигурих шанс за тази победа", каза Зверев, цитиран от агенция Ройтерс.

Медведев прекара двубоя предимно на основната линия и успя да пробие съперника си два пъти в първия сет, в който обаче получи и разтежение. Това отвори прозорец за Зверев към победата и той се възползва, изравнявайки резултата след 6:3 във втория сет. В решаващата част руснакът поведе с 5:4 и пропиля два мачпойнта, което форсира тайбрек. В него Зверев спечели три точки на сервис на Медведев и преодоля четвъртфиналите на турнира в Париж.

Зверев вече е с баланс 8-14 в кариерата си срещу Медведев, а срещу Синер той е с равен баланс 4-4.

"Даниил винаги е бил моят криптонит. Изобщо не обичам да играя срещу него. В последните години натрупах много загуби, така че съм доволен от успеха ми днес (в петък вечер - б.пр.). С Яник направихме страхотен мач миналата неделя и чакам с нетърпение реванша", каза още германецът.