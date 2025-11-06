Роналдо: "Бекъм има красиво лице и всичко останало е просто нормално, аз съм перфектен, идеален!“

Нападателят на Ал-Насър Кристиано Роналдо коментира сравнението с бившия капитан на Англия Дейвид Бекъм.

„Бекъм има красиво лице и всичко останало е просто нормално. Но аз не съм нормален. Аз съм перфектен, идеален! Представете си ме с червени шорти на плажа. Мислите ли, че никой няма да иска да се срещне с мен? Ако с Бекъм се разхождахме по Копакабана, кой щеше да получи повече внимание? Моля... Аз, 100%. И Дейвид знае това отлично“, каза Роналдо в интервю за Пиърс Морган.

50-годишният Бекъм е съсобственик на Интер Маями, където играе нападателят Лионел Меси. По време на кариерата си на футболист е носил екипите на Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Милан, Лос Анджелис Галакси и ПСЖ.

С „червените дяволи“ той спечели шест английски шампионата, две купи на Футболната асоциация и Шампионската лига. С Реал Мадрид той ликува с Ла Лига и Суперкупата на Испания, а взе френското първенство с ПСЖ и две титли от МЛС с Лос Анджелис Галакси. Играл е 115 пъти за националния отбор на Англия, отбелязвайки 17 гола.