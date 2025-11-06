Бившата президентка на Боливия Янине Аниес бе освободена от затвора днес, обяви националната телевизия на страната.

Аниес бе освободена, след като Върховният съд на страната вчера прекрати продължила повече от четири години мярка за задържането ѝ под стража във връзка със съдебно производство, произтичащо от временното ѝ управление през 2019 година, посочва Ройтерс.

Аниес бе поканена на церемонията по встъпване в длъжност на новоизбрания президент Родриго Пас в събота.