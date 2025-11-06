Подробно търсене

Енергийната сигурност и сътрудничеството в тази област обсъдиха премиерът Росен Желязков и президентът на Украйна Володимир Зеленски

Йоана Димитрова
Сградата на Министерски съвет. Снимка: Милена Стойкова/БТА, Архив
София,  
06.11.2025 19:15
 (БТА)

Енергийната сигурност в региона и възможностите за засилване на сътрудничеството в тази област обсъдиха в телефонен разговор министър-председателят Росен Желязков и президентът на Украйна Володимир Зеленски. Това съобщиха от Министерския съвет на страницата си във Фейсбук.

Сред останалите теми на разговора им бяха още сигурността, с акцент върху Черно море, както и възможностите на европейския инструмент SAFE, допълниха от правителствената пресслужба.

За разговора съобщи и Володимир Зеленски в страницата си във Фейсбук. "Проведох разговор с премиера на България Росен Желязков. Обсъдихме укрепването на енергийното сътрудничество и се договорихме за стъпки, които ще помогнат за енергийната сигурност в нашия регион. Има конкретни решения и ние ще ги изпълним“, казва Зеленски в публикацията си.

 

/БИ/

