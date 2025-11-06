Подробно търсене

Аз измервам времето с мигове, каза пред БТА Греди Асса на изложбата "Продължителността на деня"

Живопис и рисунки на Греди Асса (на снимката) се представят в изложбата "Продължителността на деня“ в столичната "Галерия 88“ на фондация "Камен Попов“. Снимка: Ваня Сухарова/БТА (ЛФ)
06.11.2025
Аз измервам времето с мигове, каза пред БТА Греди Асса на изложбата "Продължителността на деня" тази вечер в столичната "Галерия 88" на фондация "Камен Попов".

Просто работиш, усещаш в един момент, че си успял да направиш това, което искаш. След това то изчезва, после пак и може би това горе-долу-горе-долу се оказва най-добрият ритъм, обяснява художникът.

Той посочва, че в експозицията са показани около 40 творби. "Повечето са рисунки, защото исках рисунката да бъде над живописта, защото от рисунката започва всичко. С рисунката усещаш даже колко въздух имаш в една живописна работа", уточнява той.

Асса казва, че рисува постоянно и затова често прави изложби.

Става едно натрупване и в един момент правя селекция - тези картини могат да отидат в тази галерия, защото е по-голяма, тази - в друга, обяснява той и уточнява, че съвсем скоро предстои още една негова изложба - миниатюра.

"Ще могат и любителите, които нямат големи възможности и пространство, да заповядат и ще бъда много щастлив, ако имат късче от мен", казва той.

Експозицията ще бъде открита на 9 декември и ще продължи до началото на януари в галерия "Ракурси".

"Винаги преди рождения ми ден там си правя изложби и ми е много приятно", отбелязва още Греди Асса.

Греди Асса е роден на 29 януари 1954 г. в Плевен. Завършил е специалност "Стенопис“ във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий” през 1982 г. Участва заедно с Андрей Даниел, Божидар Бояджиев, Вихрони Попнеделев, Недко Солаков и Филип Зидаров в неформалната група "Градът”, създадена през 1985 г. През 2003 г. става професор в Националната художествена академия. Между 2010 и 2015 г. е изпълнителен директор на Националния дарителски фонд "13 века България”.

Специализирал е в Ню Йорк, САЩ и Париж, Франция. Автор е на десетки самостоятелни изложби в България, Люксембург, Белгия, Германия, Италия, Швейцария, Великобритания, Китай, Северна Корея, САЩ. Има участия в Международното биенале на изкуствата в Пекин, Китай (2005, 2010) и Международното биенале на графичните изкуства в Любляна, Словения (2001, 2003, 2005).

През 2006 г. е включен в "Пластично/концептуално. Съвременна българска живопис“ - пътуваща изложба, показана в няколко европейски страни. През 2011 г.  участва в 54-то Венецианско биенале на изкуствата с кураторския проект на Джордж Лукс – "Връзката на поколенията (Павел Койчев, Хубен Черкелов, Греди Асса)“. През 2024 г. е отличен с националната награда за живопис "Захарий Зограф“.

