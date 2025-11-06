Изложба в Брезник припомня подвига на капитан Стефан Кисов и героите от Сръбско-българската война

Изложба, посветена на 140 години от Сръбско-българската война и 110 години от смъртта на капитан Стефан Кисов - военния командир, чийто отряд на 6 ноември 1885 г. води неравна битка с 14-хилядната Моравска дивизия, е подредена в Брезник.

Експозицията е по идея на местния краевед и дългогодишен учител по история Аниела Асенова. Тя се намира във фоайето на местното читалище и представя богат документален и снимков материал, събиран от Асенова през годините на нейното преподавателско и изследователско поприще. Сред ценните документи е писмо, написано преди две десетилетия от нейни ученици до Общинския съвет в Брезник, с което те предлагат улица в града да бъде наречена на името на капитан Стефан Кисов. Впоследствие предложението им е гласувано и прието.

Посетителите могат да видят и писмо от Държавния военноисторически архив във Велико Търново от 2010 г., съдържащо данни за 94-ма загинали по време на Брезнишкия бой. Включен е и отговор на друго ученическо запитване, посветено на живота и отличията на капитан Кисов преди и след войната.

Сред експонатите са още пощенски плик и марка, издадени по повод 120-годишнината от войната, както и снимки от храм-паметника "Св. Георги Победоносец“ в Брезник, построен в чест на загиналите воини от региона в Брезнишкия бой. Изложбата включва и детски рисунки, в които ученици пресъздават своята представа за събитията от 1885 г.

Според краеведа Брезнишкият бой сякаш остава встрани от вниманието на историците.

"Нашата цел е да напомняме и да разказваме какво се е случило. Всеки може да прочете книгата на капитан Стефан Кисов и да усети живота на онези войници - как са оцелявали, какво са преживявали и как офицерите са ги надъхвали. Само така може да се разбере истинският ужас на тази братоубийствена война“, смята Асенова.

По думите ѝ капитан Кисов е бил не само смел, но и интелигентен и ерудиран човек.

"Умеел е да ръководи, без да налага мнението си на всяка цена. В своите спомени описва задушевни моменти от фронта и проявява дълбоко разбиране към войниците си. Интересното е, че не винаги действа от позицията на силата“, допълва краеведът.

Към изложбата е включена и дарена творба - картина на самоуката художничка Гергана Ангелова от Брезник, изобразяваща капитан Кисов в цял ръст. До нея е изписан стих на авторката, озаглавен "1885“.