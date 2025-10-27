Колкото повече студенти имате, толкова по-добре е за България и за бъдещето й, каза Илияна Йотова на тържеството за 80-годишния юбилей на ТУ-София

Възпитавате интелигентни хора и колкото повече студенти имате, толкова е по-добре за България и за нейното бъдеще, каза вицепрезидентът Илияна Йотова в словото си на тържествения концерт-спектакъл за 80-годишнината на Техническия университет-София, състоял се тази вечер в Народния театър "Иван Вазов".

Едно от най-престижните висши училища в нашата страна - Техническият университет (ТУ) в София, празнува своя 80-годишен юбилей. Благодаря за топлата покана, преди малко ректорът проф. Георги Венков разказа част от историята, от летописа на ТУ в София - за това, което е днес във вътрешен план и на международната сцена , отбеляза тя.

Вицепрезидентът каза, че преди една година, по случай 30-годишния юбилей на Френския факултет за електроинженери в Техническия университет, е била наградена със златен медал - за принос и за развитието на висшето образование в България. "За мен този медал е с изключителна стойност, чувствам се част от вашата общност и изключително много уважавам Техническия университет, познавам мнозина преподаватели. Имала съм възможност да се срещам със студентите и да разговарям. И ви благодаря, че толкова години пазите авторитета на ТУ, превръщате го във висше учебно заведение, което има не само българска, но и международна слава", каза Илияна Йотова.

Тя отбеляза, че преподавателите със своята работа превръщат ТУ в София не само в училище за инженери, а и създават един оазис срещу безграмотността, срещу ниския стил на поведение, който за съжаление, често може да видим в нашата държава.

Вицепрезидентът се обърна и към всички преподаватели в Техническия университет, и уточни, че за нея няма настоящи и бивши преподаватели, защото в цялата 80-годишна история на ТУ има много хора - достойни българи, жени и мъже, които със своята преподавателска и научна работа са писали собствената си професионална биография, но и са дали много на студентите. Пишат биографията и на страната ни, защото технологиите, инженерството, проектите, развитието на технологичните науки - това е бъдещето на света. Вашата роля, не бих казала работа само, е огромна и всички преподаватели от Техническия университет заслужават аплодисменти и поклон, отбеляза Йотова.

По думите й днес ТУ се радва и на международно признание, защото той не е само място за преподаване и за обучение, а е и един огромен научноизследователски център, който работи със своите филиали и със средното образование, и това е част от формулата на успеха. Илияна Йотова обясни и каква е формулата на успеха на Техническия университет - да имаш в ръцете си най-новите технологии, щедро да ги раздаваш на колеги и на млади хора, да правиш така, че твоята база да бъде една от най-модерните и съвременните, и всеки преподавател работи върху себе си, а не стои на едно място и иска да бъде все по-модерен и все по-знаещ, и да дава все повече от себе си. Вицепрезидентът отбеляза, че Техническият университет е част и от престижната мрежа от университети EUT+.