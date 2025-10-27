За изминалите 80 години Техническият университет се гордее с възпитаниците си - над 170 000 инженери и управленци, каза ректорът проф. Георги Венков

Техническият университет (ТУ) в София се гордее със своите възпитаници - над 170 000 инженери и управленци. Мнозина от тях са световноизвестни учени и държавници, отдадени на науката и просперитета, каза ректорът на ТУ в София проф. д-р Георги Венков на празничното тържество в Народния театър "Иван Вазов" за 80-годишнината от създаването на висшето училище.

Той припомни, че Техническият университет в София стана на 80 години преди дни. На 24 октомври 1945 г. създаденото още през 1942 г. Висше техническо училище със закон става Държавна политехника с два факултета. През 1965 г. Държавната политехника се преименува на Висш машинно-електротехнически институт - ВМЕИ, а през 1995 г. той се преобразува в Технически университет в София.

През всичките тези години ТУ в София се развива, разраства и модернизира, за да можем днес с гордост да заявим, че той е най-голямото и водещо висше техническо училище в България, и в региона, заяви ректорът.

В Техническия университет в София сега се обучават над 11 000 студенти в различни степени и специалности, от които близо 1000 чуждестранни студенти от целия свят. В структурата му влизат 14 факултета в София, три от които чуждоезикови - немски, английски и френски, два филиала в Пловдив и Сливен, и два колежа. Към ТУ-София функционират и две професионални гимназии - Технологичното училище "Електронни системи" в София и Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи в Правец, каза проф. Георги Венков.

Той отбеляза, че новите специалности - киберсигурност, изкуствен интелект, анализ на данни, интелигентни системи в индустрията, града и дома, аерокосмическо инженерство, са вече утвърдени и приоритетни за ТУ-София. Университетът подготвя специалисти в сектора на информационните технологии, телекомуникациите, електрониката, роботиката, мехатрониката, автоматиката, електротехниката и енергетиката, транспорта, мениджмънта и други.

Изграждаме инженери на световно ниво, които са лидери, иноватори и предприемачи, които променят настоящето. Те градят бъдещето с темпове, които бяха немислими в близкото минало. Наша задача е да вървим в крак със световните тенденции в развитието на технологиите, защото целта на университета е да създава специалисти, които съвсем скоро трябва да бъдат стожери и двигатели на прогреса. Тяхна ще бъде задачата да помагат с визия и иновации, за да могат хората да живеят в един уреден, сигурен, спокоен и проспериращ свят, каза ректорът.

Проф. Венков отбеляза, че ТУ в София е водещ изследователски университет, част от Европейския технологичен университет - EUT+, в който са още осем утвърдени европейски технически университети. Членството на ТУ-София в алианса EUT+ отваря нови хоризонти и поставя университета на картата на европейското висше образование от ново поколение. Това сътрудничество предоставя на нашите студенти, изследователи и преподаватели уникалната възможност да учат, преподават и провеждат научна дейност във всеки от университетите партньори. "Ние се превръщаме в истински граждани на света - с достъп до разнообразни академични култури, иновативни практики и широки възможности за професионално развитие. Присъствието ни в международното изследователско пространство, както и привличането на водещи чуждестранни изследователи е предпоставка за устойчиво развитие на университета и гаранция за съвременно обучение в съответствие с изискванията и новостите на пазара на труда", каза проф. Георги Венков.

"В тези условия нашият университет става все по-значим и търсен партньор. Утвърдихме се като център за върхови научни постижения. Университетът работи съвместно с бизнеса по редица проекти за разработване на нови продукти, внедряване на иновации и трансфер на технологии, и изграждане на устойчива екосистема. Подпомагаме студентски иновационни проекти и предприемачески инициативи, като осигуряваме менторство и достъп до най-модерна научна инфраструктура. Ключови изследователски области в ТУ-София са виртуалното инженерство и цифровите технологии, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, микротехнологиите и наноинженерството, информационно-комуникационните технологии, медицинското инженерство, екологията и много други", отбеляза ректорът.

Той добави, че наред с това, си сътрудничат активно с държавни институции за формиране на политики и инициативи, които насърчават иновациите и дигиталната трансформация в страната. Иновационната среда в ТУ-София е доказателство, че когато академията, индустрията и държавата работят заедно, научните изследвания могат да дадат реален принос за успешното развитие в много области на обществото.

"Техническият университет в София е постигнал тези впечатляващи успехи благодарение на хилядите свои преподаватели, учени и служители, които през тези 80 години всеотдайно са се трудили в името на науката и техническия прогрес. Ние се гордеем с нашите възпитаници - над 170 000 инженери и управленци. Мнозина от тях са световноизвестни учени и държавници, отдадени на науката и просперитета. Да останем достойни наследници и последователи на пионерите на техническите науки в България, на учените и преподавателите, допринесли за изграждането и развитието на нашия университет, за издигането на неговия международен и безспорен авторитет", с тези думи завърши словото си на ректорът на ТУ-София проф. Георги Вълчев.

Сред присъстващите на тържественото честване са вицепрезидентът Илияна Йотова, председателят на Националния браншов синдикат "Висше образование и наука" към КНСБ проф. Лиляна Вълчева, преподаватели, докторанти, студенти и служители на Техническия университет в София.