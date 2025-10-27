Техническият университет в София отбеляза своята 80-годишнина с тържествен концерт-спектакъл в Народния театър "Иван Вазов"

Техническият университет (ТУ) в София отбеляза своята 80-годишнина с тържествен концерт-спектакъл, който се състоя в Народния театър "Иван Вазов".

ТУ в София се гордее със своите възпитаници - над 170 000 инженери и управленци. Мнозина от тях са световноизвестни учени и държавници, отдадени на науката и просперитета, каза ректорът проф. д-р Георги Венков в словото на празничното тържество.

Той припомни, че Техническият университет в София стана на 80 години преди дни. На 24 октомври 1945 г. създаденото още през 1942 г. Висше техническо училище със закон става Държавна политехника с два факултета. През 1965 г. Държавната политехника се преименува на Висш машинно-електротехнически институт - ВМЕИ, а през 1995 г. той се преобразува в Технически университет в София.

В Техническия университет в София сега се обучават над 11 000 студенти в различни степени и специалности, от които близо 1000 чуждестранни студенти от целия свят. В структурата му влизат 14 факултета в София, три от които чуждоезикови - немски, английски и френски, два филиала в Пловдив и Сливен, и два колежа. Към ТУ-София функционират и две професионални гимназии - Технологичното училище "Електронни системи" в София и Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи в Правец, каза проф. Георги Венков.

Сред присъстващите на тържественото честване бяха вицепрезидентът Илияна Йотова, председателят на Националния браншов синдикат "Висше образование и наука" към КНСБ проф. Лиляна Вълчева, преподаватели, докторанти, студенти и служители на Техническия университет в София.

Възпитавате интелигентни хора и колкото повече студенти имате, толкова е по-добре за България и за нейното бъдеще, каза вицепрезидентът Илияна Йотова в словото си на тържествения концерт-спектакъл за 80-годишнината на Техническия университет-София, състоял се тази вечер в Народния театър "Иван Вазов".

Едно от най-престижните висши училища в нашата страна - Техническият университет (ТУ) в София, празнува своя 80-годишен юбилей. Благодаря за топлата покана, преди малко ректорът проф. Георги Венков разказа част от историята, от летописа на ТУ в София - за това, което е днес във вътрешен план и на международната сцена, отбеляза Йотова.

По думите й днес ТУ се радва и на международно признание, защото не е само място за преподаване и за обучение, а е и един огромен научноизследователски център, който работи със своите филиали и със средното образование, и това е част от формулата на успеха. Илияна Йотова обясни и каква е формулата на успеха на Техническия университет - да имаш в ръцете си най-новите технологии, щедро да ги раздаваш на колеги и на млади хора, да правиш така, че твоята база да бъде една от най-модерните и съвременните, и всеки преподавател работи върху себе си, а не стои на едно място и иска да бъде все по-модерен и все по-знаещ, и да дава все повече от себе си. Вицепрезидентът отбеляза, че Техническият университет е част и от престижната мрежа от университети EUT+.

Тържественият концерт продължи с изпълнения на Мария Илиева, Невена Цонева, Орлин Горанов, "Фондацията" и на Васил Найденов.