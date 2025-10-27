КНА: Новият ръководител на мироопазващите сили в Кипър ще се срещне с кипърския президент в сряда

Новият ръководител на мироопазващите сили в Кипър – УНФИКИП (UNFICYP), и специален представител на генералния секретар на ООН Хасим Диане ще се срещне с кипърския президент Никос Христодулидис в сряда, 29 октомври, предаде за БТА кипърската агенция КНА.

Както каза говорителят на правителството Константинос Летимбиотис пред КНА, Диане ще посети Президентския дворец в сряда в 11:30 ч., за да се срещне за първи път с президента Христодулидис.

На въпрос относно предстоящото посещение в Кипър на личния пратеник на генералния секретар на ООН Мария Анхела Олгин и срещата ѝ с президента на републиката, Летимбиотис каза пред КНА, че се очаква официално съобщение от ООН.

Сенегалският дипломат Хасим Диане замени Колин Стюарт, който наскоро се пенсионира.

При пристигането си Диане каза, че се чувства поласкан и благодарен, че е на острова, добавяйки, че очаква с нетърпение да работи с всички страни. Диане има над 25 години опит в международните отношения и е заемал висши ръководни позиции в Организацията на обединените нации.

Кипър е разделен от 1974 г., когато Турция нахлу и окупира северната една трета на острова. Поредицата кръгове на водените от ООН мирни преговори досега не доведоха до резултат. Последният кръг от преговори през юли 2017 г. в швейцарския курорт Кран Монтана завърши безрезултатно.

През 2025 г. генералният секретар на ООН беше домакин на две неофициални срещи за Кипър – през март в Женева и през юли в Ню Йорк, а в края на септември, в края на Седмицата на високо ниво на Общото събрание на ООН, проведе тристранна среща с кипърските лидери. Очаква се по-късно тази година да се проведе неофициална среща в по-широк формат.

Мария Анхела Олгин, личният пратеник на генералния секретар на ООН за Кипър, е натоварена със задачата да разговаря със страните, а бившият еврокомисар Йоханес Хан, определен от Европейската комисия за специален пратеник за Кипър, също се очаква да допринесе за процеса на уреждане, в сътрудничество с Олгин.

(Новина, избрана от кипърската агенция КНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)