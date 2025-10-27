Родри поднови тренировки с Манчестър Сити

29-годишният испански халф на Манчестър Сити Родри се завърна към тренировки с отбора, съобщиха британските медии.

Испанският халф е извън терените поради контузия на връзките на коляното, която получи при победата на Сити с 1:0 над Брентфорд. Завръщането му към тренировките е значителен импулс за отбора на Пеп Гуардиола преди гостуването им в средата на седмицата срещу Суонзи за Купата на лигата.

Родри е в английския клуб от 2019 г., като се присъедини от Атлетико Мадрид. Този сезон халфът има седем участия във всички турнири за Манчестър Сити (шест от които като титуляр) без отбелязан гол.