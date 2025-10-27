Румънски прокурори прекратиха дело срещу мъж, за когото се твърдеше, че се е опитал да нахлуе с автомобил в двора на руското посолство в Букурещ

Прокуратурата към съда на букурещкия Първи сектор прекрати дело срещу 53-годишен мъж, за когото се предполагаше, че се е опитал да се блъсне с автомобила си в портала на посолството на Русия в Букурещ, съобщава новинарският сайт Зиаре, който определя решението като "неочакван край" на инцидента от миналата седмица.

По време на разследването прокурорите са установили в резултат на токсикологичен анализ, че мъжът, който е стоматолог по професия, не е употребявал наркотици или психоактивни вещества, както и че не е бил с отнето право да управлява моторно превозно средство, както се твърдеше в първоначалните данни, предоставени от букурещката жандармерия.

От решението също така става ясно, че прокурорите са стигнали до извода, че лицето не е имало намерение да се блъсне в портата на посолството, посочва сайтът.

Няколко дни след инцидента стоматологът заяви, че не е възнамерявал да нахлуе в двора на руското посолство, а само да обърне автомобила си пред сградата. По време на маневрата един жандармерист, намиращ се на пост пред сградата, възприел този ход като заплаха за сигурността и поискал от шофьора да спре.

Мъжът казва, че се е изплашил и излязъл от колата, след което бил задържан от органите на реда.

Жандармерията заяви тогава, че в кръвта на мъжа са били установени две забранени вещества.

Инцидентът е станал на 23 октомври в 3:15 часа през нощта.