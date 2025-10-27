Проекти за подобряване на спортната инфраструктура и медицинските грижи в Белово бяха подкрепени на редовното заседание на Общинския съвет

Два проекта, свързани с подобряване на качеството на живот в Беловско, бяха подкрепени с решения на Общинския съвет на днешното редовно заседание.

Единият е за цялостен ремонт на стадиона в града, което ще даде възможност за по-добри условия за работа и развитие на местните спортни клубове.

Фокус на другия проект е осигуряване на медицински грижи в отдалечени населени места чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.

Общинските съветници одобриха още утвърждаването на две самостоятелни паралелки в Средно училище "Ал. Иванов- Чапай", формиране на маломерни и слети паралелки в училището в с. Мененкьово и на маломерна разновъзрастова група в детската градина в с. Сестримо.

Сред гласуваните точки от дневния ред бяха също финансиране на автобусния превоз на деца до 6 години и ученици от близки населени места до детската градина и училището в Белово, промяна на предназначението на имот публична общинска собственост- закрита детска градина в с. Момина Клисура и отдаване под наем в пакет на земеделски земи, публична общинска собственост в землището на Белово. Общата площ на терените е 751 дка, като те ще бъдат предложени за ползване чрез търг при начална цена от 20 лв/дка за година.