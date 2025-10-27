Заместник-председателят на разтърсената от корупционен скандал гръцка агенция за земеделски субсидии подаде оставка

Заместник-председателят на гръцката агенция за селскостопански субсидии от ЕС ОПЕКЕПЕ, която беше разтърсена от корупционен скандал, подаде оставка, съобщи електронното издание на в. "Катимерини".

Йоанис Каймакамис е връчил оставката си на министъра за аграрното развитие и храните Костас Циарас на 16 октомври, а той я е приел на следващия ден.

Оставката влиза в сила и се обявява публично след публикуването й в Държавен вестник, отбелязва изданието.

Случаят с ОПЕКЕПЕ е един от най-известните скандали, свързани със селскостопански субсидии през последните години в Гърция, като в него са замесени десетки заподозрени, обвинени в организиране или извличане на ползи от фалшиви заявления за субсидии от ОПЕКЕПЕ.

По-рано този месец Каймакамис, който се яви пред парламентарна комисия, разследваща скандала, заяви, че е бил избран от министъра за тази длъжност.

През септември министърът на защитата на гражданите Михалис Хрисохоидис каза, че гръцки фермери са присвоили европейски селскостопански субсидии на стойност над 22 милиона в периода 2019-2024 година, като са подавали неверни данни за собственост на земя.