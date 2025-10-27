Подробно търсене

Ваня Накова
Заместник-председателят на разтърсената от корупционен скандал гръцка агенция за земеделски субсидии подаде оставка
Илюстративно изображение: Мехмед Азиз, БТА
Атина,  
27.10.2025 21:03
 (БТА)

Заместник-председателят на гръцката агенция за селскостопански субсидии от ЕС ОПЕКЕПЕ, която беше разтърсена от корупционен скандал, подаде оставка, съобщи електронното издание на в. "Катимерини".

Йоанис Каймакамис е връчил оставката си на министъра за аграрното развитие и храните Костас Циарас на 16 октомври, а той я е приел на следващия ден.

Оставката влиза в сила и се обявява публично след публикуването й в Държавен вестник, отбелязва изданието.

Случаят с ОПЕКЕПЕ е един от най-известните скандали, свързани със селскостопански субсидии през последните години в Гърция, като в него са замесени десетки заподозрени, обвинени в организиране или извличане на ползи от фалшиви заявления за субсидии от ОПЕКЕПЕ.

По-рано този месец Каймакамис, който се яви пред парламентарна комисия, разследваща скандала, заяви, че е бил избран от министъра за тази длъжност.

През септември министърът на защитата на гражданите Михалис Хрисохоидис каза, че гръцки фермери са присвоили европейски селскостопански субсидии на стойност над 22 милиона в периода 2019-2024 година, като са подавали неверни данни за собственост на земя.

/СУ/

22.10.2025 15:10

Гръцката полиция арестува десетки хора при акция заради скандал със селскостопански субсидии от ЕС

Гръцката полиция арестува десетки хора в цялата страна днес като част от разследване на скандал с фалшифицирани собствености върху земя и добитък с цел получаване на селскостопански субсидии от ЕС, предадоха Ройтерс и в. "Катимерини". Мащабната
13.10.2025 19:28

Европейската служба за борба с измамите претърси офиси на гръцката агенция, отговаряща за европейските селскостопански субсидии

Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ - OLAF) претърсва днес офиси в Атина на  гръцката агенция, отговаряща за селскостопански субсидии от ЕС (ОПЕКЕПЕ), съобщи гръцкото издание „Катимерини“. Проверките са започнали рано днес и се очаква да
02.10.2025 14:30

Европейският главен прокурор Кьовеши даде пресконференция за случаите, които службата ѝ разследва в Гърция

Много съм горда от работата на офиса на Европейската прокуратура в Гърция, заяви днес на пресконференция в Атина европейският главен прокурор Лаура Кьовеши.
07.09.2025 20:50

Измамите с европейски селскостопански субсидии са „хроничен проблем“, каза гръцкият премиер

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис каза днес, че предполагаемата измама със селскостопански субсидии от ЕС е „хроничен проблем“ в страната, чието начало е преди мандата на неговото правителство, съобщи Франс прес. „Нашето правителство не може да
02.09.2025 13:48

Злоупотреби за близо 23 милиона евро са били разкрити в Гърция в рамките на разследване за измами със селскостопански субсидии от ЕС

Общо 22,7 милиона евро под формата на незаконно изплатени субсидии са получили повече от 1000 данъкоплатци от Гърция, заяви министърът на гражданската защита на Гърция Михалис Хрисохоидис, позовавайки се на данни от разследване за измами със

