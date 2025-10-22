Подробно търсене

Гръцката полиция арестува десетки хора при акция заради скандал със селскостопански субсидии от ЕС

Цветозар Цаков
Гръцката полиция арестува десетки хора при акция заради скандал със селскостопански субсидии от ЕС
Гръцката полиция арестува десетки хора при акция заради скандал със селскостопански субсидии от ЕС
Илюстративно изображение. Снимка: Владимир Шоков/БТА
Атина,  
22.10.2025 15:10
 (БТА)

Гръцката полиция арестува десетки хора в цялата страна днес като част от разследване на скандал с фалшифицирани собствености върху земя и добитък с цел получаване на селскостопански субсидии от ЕС, предадоха Ройтерс и в. "Катимерини". Мащабната полицейска операция беше стартирана вчера сутринта в множество региони на Гърция. Досега в рамките на операцията са извършени 37 ареста, според информация на гръцката полиция, цитирана от "Катимерини".

Операцията на отдела за организирана престъпност на гръцката полиция, често наричан „гръцкото ФБР“, обхваща градовете Солун, Пела, Янина, Атика и Крит, посочва вестникът. Тя е съсредоточена върху престъпна мрежа, обвинена в незаконно получаване на селскостопански субсидии от Европейския съюз чрез фалшиви декларации, подадени до агенцията за селскостопански субсидии ОПЕКЕПЕ.

Според властите арестуваните не са фермери или земеделски производители. Предполагаемият лидер на организацията е 38-годишен бивш служител на център за регистрация на земеделски стопанства (ЦРЗС) в град Яница, регион Пела, а 36-годишен мъж, който в момента работи в офис на ЦРЗС в Крит, също е замесен.

Разследващите изчисляват, че мрежата е получила чрез измама над 20 милиона евро субсидии, от които най-малко от 5 до 10 милиона евро са придобити незаконно.

Операцията се проведе в координация с Европейската прокуратура, която започна разследване преди около година и половина, припомня „Катимерини“. Паралелно служебно разследване беше започнато от гръцките власти и двете разследвания се обединиха около едни и същи лица.

Смята се, че дейността на групата е извършвана между 2018 и 2024 г. Повечето от замесените не са свързани със земеделска земя, а ядрото на групата се смята, че се състои от между 6 и 15 души.

/СГ/

Свързани новини

13.10.2025 19:28

Европейската служба за борба с измамите претърси офиси на гръцката агенция, отговаряща за европейските селскостопански субсидии

Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ - OLAF) претърсва днес офиси в Атина на  гръцката агенция, отговаряща за селскостопански субсидии от ЕС (ОПЕКЕПЕ), съобщи гръцкото издание „Катимерини“. Проверките са започнали рано днес и се очаква да
07.09.2025 20:50

Измамите с европейски селскостопански субсидии са „хроничен проблем“, каза гръцкият премиер

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис каза днес, че предполагаемата измама със селскостопански субсидии от ЕС е „хроничен проблем“ в страната, чието начало е преди мандата на неговото правителство, съобщи Франс прес. „Нашето правителство не може да
02.09.2025 13:48

Злоупотреби за близо 23 милиона евро са били разкрити в Гърция в рамките на разследване за измами със селскостопански субсидии от ЕС

Общо 22,7 милиона евро под формата на незаконно изплатени субсидии са получили повече от 1000 данъкоплатци от Гърция, заяви министърът на гражданската защита на Гърция Михалис Хрисохоидис, позовавайки се на данни от разследване за измами със
19.08.2025 11:26

Гръцките власти замразиха активи за над 1,5 милиона евро в рамките на разследване за измами със селскостопански субсидии от ЕС

Гръцките власти са замразили активи за над 1,5 милиона евро на лица, обвинение в незаконното им придобиване, в рамките на разследването за измами с европейски средства чрез гръцката Организация за плащания и контрол на общностните субсидии (ОПЕКЕПЕ), съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:23 на 22.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация