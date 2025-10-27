МИНА: Черна гора е единствената страна в региона без увеличение на цената на електричеството от четири години, каза шеф на Електрическата компания

Председателят на Съвета на директорите на Електрическата компания на Черна гора (EPCG) Милутин Джуканович каза, че Черна гора е единствената страна в региона, която не е увеличавала цената на електричеството от четири години, и добави, че една от причините се крие в стратегическите инвестиции в местни мощности, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Джуканович отбеляза проектите Solari 3000+/500+ и 5000+, соларната електроцентрала „Железара“ и соларните електроцентрали „Въртац“, „Къпино Поле“, „Крупац“, „Стедим“ и „Грачаница“, които се изпълняват или ще бъдат изпълнявани от дъщерни дружества на Електрическата компания.

„Колкото повече нови източници на електроенергия имаме, толкова по-стабилни ще бъдат цените“, отбеляза Джуканович в своя публикация.

Той каза, че тези програми са пример за това как по-голяма енергийна независимост и икономическа стабилност могат да се постигнат чрез местни знания и труд. Естествено, в ход са и други значими проекти.

Джуканович заяви, че благодарение на проектите Solari 3000+/500+ и 5000+, Черна гора вече разполага с близо 100 MWp инсталирана соларна мощност. Само чрез големите програми са инсталирани над 8600 соларни системи, а индустриалните проекти като „Железара“, „Въртац“ и „Къпино Поле“ са добавили над 14 MWp. Това поставя Черна гора сред най-бързо развиващите се страни в региона в областта на възобновяемата енергия.

„Ефектите от тези проекти са измерими и многостранни. Електрическата компания генерира над осем милиона евро от свободната енергия, която може да се продава на пазара на по-високи цени“, каза Джуканович.

Той добави, че потребителите спестяват близо 6 милиона евро, тъй като значителна част от потреблението им се покрива от собствена, практически безплатна енергия. Държавният бюджет получава близо 15 милиона евро приходи от данъци, вноски и данък добавена стойност (ДДС).

