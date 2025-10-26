Косовският президент Вьоса Османи започва консултации с политическите партии за съставяне на правителство

Косовският президент Вьоса Османи ще покани политическите партии за консултации в рамките на конституционния срок, определен за това, след като днес парламентът отхвърли предложеното от и.д. премиер Албин Курти правителство, съобщи косовската телевизия РТК.

„Президентът Османи ще покани политическите партии за консултации във всеки случай в рамките на конституционния срок и в съответствие с конституционните си отговорности“, каза медийният съветник Беким Купина пред медията.

Преди няколко дни президентът обяви, че ако правителството не бъде одобрено, тя ще покани партиите в рамките на десет дни, за да види дали някоя от тях може да осигури необходимите 61 гласа за формиране на правителство.

Косовският парламент не успя да избере ново правителство днес, след като т. нар. предложение за кабинет „Курти 3“ получи само 56 гласа „за“, докато 52 депутати гласуваха „против“ и 4 се въздържаха.

Председателят на шарламента Димал Баша заяви, че сега президентът трябва да предприеме следващите конституционни стъпки.

След парламентарните избори в Косово на 9 февруари 2025 г. страната изпадна в политическа криза. Нито една от партиите не получи мнозинство от 61 гласа в 120-местния парламент, поради което никой от представените кандидати за председател на косовския парламент не събра достатъчна подкрепа и работата на институцията блокира. Почти седем месеца след изборите и след 57 неуспешни опита за конституирането на парламента на 26 август за негов председател беше избран Димал Баша от управляващото Движение "Самоопределение", както и четирима от петимата заместник-председатели (трима от най-големите парламентарно представени партии и един от бошняшката общност в Косово).

След поредно блокиране на работата на парламента петият заместник-председател, който по конституция трябва да е от сръбската общност, беше избран на 10 октомври, осем месеца след парламентарните избори, с което парламентът официално беше конституиран. Това проправи път на усилията на първата сила на изборите – управляващото ляво Движение „Самоопределение“ и на премиера Албин Курти като първи мандатоносител – за съставяне на правителство.