"Алфабет" обяви увеличаване на печалбата си през тримесечието юли-септември

Технологичната компания "Алфабет", която е компанията майка на "Гугъл", съобщи в сряда за увеличение с около една трета на печалбата си през тримесечието юли-септември, предаде ДПА.

"Алфабет" отбелязва увеличение на печалбата въпреки глоба от Европейския съюз за нарушение на антимонополно законодателство за 2,95 милиарда долара.

Нетната печалба за тримесечието се е увеличила до 35 милиарда долара, като за същия период миналата година тя беше 26,3 милиарда долара.

Компанията съобщи, че общата ѝ печалба за тримесечието е 102,3 милиарда долара, като това надхвърля очакванията на пазара.