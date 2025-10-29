Община Хаджидимово бе удостоена със "Златна монета" за принос към опазването на културното наследство

Община Хаджидимово получи отличието „Златна монета Култура“ за приноса си към съхраняването на културното наследство и активната съвременна културна дейност. Церемонията по връчването бе тази вечер в Народно читалище „Яне Сандански-1928“ в града и беше организирана от Съвета на европейската научна и културна общност в навечерието на Деня на народните будители.

Отличието бе връчено на кмета на Община Хаджидимово Людмил Терзиев от председателя на общността Росица Златанова, която подчерта, че признанието се присъжда след внимателна селекция измежду 265 общини в страната.

По време на тържествената церемония в Хаджидимово отличия „Златна монета Култура“ получиха и други институции и личности с принос към културата. Сред тях са Посолството на Босна и Херцеговина за активното културно сътрудничество с България, Националният музей „Земята и хората“ – за своята дългогодишна образователна и изложбена дейност, както и певицата Смиляна Захариева – за популяризиране на българската култура и за спечеления рекорд на Гинес за най-мощен глас на планетата. Народно читалище "Възраждане 1927" в село Копривлен получи отличието "Почетен сертификат" – за културно и духовно средище за съхраняването на българската култура.

„Златна монета култура“ се изработва от 24-каратово злато в Монетния двор на България, каза по време на церемонията Росица Златанова. На лицевата ѝ страна е изобразена отворена книга като символ на знанието и прогреса, а на обратната – букви от глаголицата. По думите ѝ, отличието е златно не само по материал, но и поради високия престиж на своите притежатели. Отличието се връчва от 15 години, награждават се културни центрове, европейски и български институции, градове и посолства – като посолствата на Белгия, Монголия, Словения, Армения, Португалия, Индия, Албания, Казахстан, Алжир, Азербайджан, Дания, Полския културен център - България, Испанския културен институт „Сервантес“ - София, посочи още Златанова.

Церемонията продължи с празничен концерт на Фолклорния ансамбъл за народни песни и танци „Пазарджик“, носител на златно отличие за принос към развитието на българската култура.