МИНА: Черногорският статистически институт отчита ръст на оборота на дребно през третото тримесечие на годината

Оборотът на дребно в Черна гора се е увеличил с 6,8% по текущи и с 2,4% по постоянни цени през третото тримесечие на тази година в сравнение със същия период на 2024 г., предаде за БТА черногорската агенция МИНА, позовавайки се на съобщение на статистическия институт на страната (Монстат).

През третото тримесечие на 2025 г. оборотът на дребно е по-висок в сравнение с второто тримесечие с 19,9% по текущи и с 18,6% по постоянни цени.

Монстат съобщи, че през третото тримесечие оборотът на дребно с моторни горива е намалял с 1,6% на годишна база и се е увеличил с 25,4% в сравнение с второто тримесечие на 2025 г.

„През третото тримесечие оборотът на дребно на хранителни стоки отбеляза ръст от 6,6% на годишна база, докато в сравнение с второто тримесечие се е увеличил с 24,7%“, се казва в прессъобщението на Монстат.

Оборотът на дребно с фармацевтични и козметични продукти през третото тримесечие се е увеличил със седем процента на годишна база и с 9,5 процента спрямо предходното тримесечие.

Оборотът на дребно с други нехранителни стоки през третото тримесечие се е увеличил с 8,2% на годишна база и с 15,9% спрямо второто тримесечие.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)