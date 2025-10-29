Кирил Десподов реализира от дузпа при убедителна победа на ПАОК в турнира за Купата на Гърция

Капитанът на националния отбор на България Кирил Десподов вкара гол за победата на ПАОК с 4:1 над АЕЛ Лариса в мач от третия кръг на основната фаза на Купата на Гърция.

Бившият футболист на ЦСКА и Лудогорец бе точен от дузпа в 17-ата минута, за да направи резултата 3:0. Преди него аванс на домакините от Солун бяха дали Лука Иванушец и Янис Константелиас.

В 31-вата минута пък Анестис Миту покачи на 4:0.

През второто полувреме темпото в играта спадна сериозно, а старши треньорът на ПАОК Разван Луческу реши да извади Десподов като част от тройна смяна в 60-ата минута. На негово място се появи 17-годишният Димитриос Бердос.

Това даде възможност и на гостите също да се разпишат, като в 75-ата минута точен бе Любомир Тупта.

С успеха ПАОК събра 3 точки в класирането, но от само два изиграни мача. Тимът на АЕЛ Лариса е на 17-а позиция с 1 точка от три изиграни срещи.