Рафинерията в Панчево ще работи до 25 ноември, обяви сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович

Рафинерията в Панчево, собственост на сръбската петролна компания (НИС), която се намира под американски санкции, ще работи до 25 ноември, заяви сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович, предават сръбските медии.

Тя уточни, че Сърбия разполага с резерви от петрол и петролни деривати, които са достатъчни за стабилност на пазара.

„Продължаваме да следим пазарната ситуация. Нашите складове са пълни“, каза Джедович Ханданович на среща с мисията на Международния валутен фонд (МВФ), която завършва посещението си в Белград утре като част от втория преглед на годишното споразумение със Сърбия.

В началото на януари САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и "вторичния риск" ще наложат санкции върху единствената петролна компания на Сърбия НИС, където мажоритарният пакет от акции е в руски ръце. Тогава Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, а после 8 пъти отложи въвеждането на санкциите.

НИС е оператор на единствената петролна рафинерия на Сърбия, която се намира в Панчево край сръбската столица Белград. Съоръжението е с годишен капацитет от 4,8 милиона тона и покрива по-голямата част от нуждите на страната. Държавата притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дял от 11,3 процента.

Според Джедович Ханданович ситуацията се усложнява допълнително от санкциите срещу руската петролна компания "Лукойл", която има лиценз за редовна дейност в Сърбия до 21 ноември.

Западните страни, включително САЩ, ЕС и Обединеното кралство, наложиха нови санкции на руските петролни и газови компании „Роснефт“ и „Лукойл“ на 23 октомври, за да окажат натиск върху Москва заради нахлуването ѝ в Украйна.

Сръбският министър на енергетиката посочи, че неотдавнашният пожар в рафинерията MOL в Унгария е влошил допълнително ситуацията.

„Увеличаваме вноса на петролни продукти, въпреки че имаме различни ограничения върху транспорта и логистиката на продуктите (...), каза още Джедович Ханданович.