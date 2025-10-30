Подробно търсене

ПАП: Започна строителството на нов завод за артилерийски боеприпаси в Източна Полша

Александър Евстатиев
Снимка: ПАП
Варшава,  
30.10.2025 02:28
 (БТА)

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш даде начало на строителството на нов завод за производство на 155-милиметрови артилерийски муниции в град Крашник, Източна Полша, приветствайки проекта като важна стъпка към повишаване на сигурността на Полша, предаде полската новинарска агенция ПАП. 

Инвестицията включва увеличаване на производствената площ на отбранителния завод на полската оръжейна компания „Меско“ (Mesko) до около 9000 квадратни метра и модернизиране на съществуващите съоръжения. 

„Днешното полагане на основен камък е още една стъпка към развитието на Крашник, „Меско“ и сигурността на Полша“, заяви Кошиняк-Камиш на церемонията. 

Той каза още, че се очаква новият завод да достигне пълен производствен капацитет в рамките на две години и има за цел да произвежда годишно 150 хиляди снаряда, използвани за полските гаубици Krab и южнокорейските K9 Thunder.

„Производственият капацитет за 155-милиметровия снаряд в Полша ще се увеличи с 3500 процента. Това е гигантски скок, световен рекорд“, подчерта Кошиняк-Камиш.

Той говори и за възможностите на полската оръжейна индустрия, твърдейки, че местното производство на малокалибрени боеприпаси, достигащо 250 милиона патрона годишно, или един милион на ден, вече е на световно ниво.

„Това представлява петкратно увеличение за две години, защото се вземат правилните решения“, каза министърът. 

В речта си той спомена и механизма за финансиране на отбраната на Европейския съюз в рамките на Програмата за сигурност за Европа (SAFE), отбелязвайки, че една трета от ресурсите от този инструмент (43,7 милиарда евро) ще бъдат заделени за Полша.

„Меско“ има над век производствен опит и доставя съвременни военни продукти на полските въоръжени сили и други членове на НАТО. Компанията използва съвременни производствени технологии в производството на ракети и боеприпаси, включително малокалибрени боеприпаси.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и полската новинарска агенция ПАП)

/БЗ/

