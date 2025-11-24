Подробно търсене

Няма риск от балон в областта на изкуствения интелект в Русия, заяви първият зам.-председател на Управителния съвет на „Сбербанк“

Марин Милков
Централата на "Сбербанк" в Москва. Снимка: AP/Ivan Sekretarev
Москва,  
24.11.2025 11:26
 (БТА)

Русия не е изложена на риск от пазарни балони в областта на изкуствения интелект, тъй като инвестиции на страната до момента не са твърде големи или рискови. Въпреки това много инвеститори в световен мащаб може да изгубят средства, защото цените за хардуера и енергията ще намалеят, заяви първият зам.-председател на Управителния съвет на най-голямата руска банка „Сбербанк“ Александър Ведяхин пред Ройтерс.

„Смятаме, че прекомерните инвестиции в инфраструктура за изкуствен интелект може наистина да не се изплатят, като се има предвид бързият темп на технологично развитие“, допълни той.

Ведяхин предупреди, че някои глобални инвеститори могат да загубят средства в „прекомерното вълнение“ около разходите за инфраструктура, свързана с изкуствен интелект. Въпреки това Русия трябва да инвестира до 580 милиарда долара в модернизация на производството на електроенергия и електропреносната мрежа, допълни той.

Изкуственият интелект ще даде огромно влияние, съпоставимо с това на ядрените оръжия, на държавите, които успеят да са водещи в развитието на технологията, предоставяйки им превъзходство през 21 век, каза още Ведяхин.

Според него е голямо постижение, че Русия се нарежда сред седемте страни със собствени технологии за изкуствен интелект.

