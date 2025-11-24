Неизвестен е източил дизелово гориво от резервоара на товарен автомобил край с. Бела

Неизвестен е източил дизелово гориво от резервоара на товарен автомобил със софийска регистрация, спрял за престой в местността Белски стан в землището на с. Бела. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Деянието е извършено от 18:00 часа на 22 ноември до 6:00 часа на 23 ноември. В полицейското управление в Белоградчик е образувано досъдебно производство.

От началото на годината това е 15-и случай на източване на гориво от резервоари на камиони в област Видин. На 16 октомври вечерта били източени 240 литра дизелово гориво от резервоарите на товарен автомобил. Шофьорът спрял за почивка в центъра на с. Медовница.