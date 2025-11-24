Художникът Живко Тенев - Gissen участва в международна изложба в Коимбра, Португалия. Експозицията е озаглавена „Свети Антоний от Коимбра“ и е организирана от Енорийския съвет на Santo António dos Olivais (JFSAO), като чества светеца покровител на Португалия чрез изкуство и творчество, съобщават от екипа на Живко Тенев - Gissen.

Те допълват, че в изложбата „Свети Антоний от Коимбра" участват световни артисти от всякаква възраст, които съживяват чрез рисуване образа на Свети Антоний, получил образованието си в Коимбра.

Gissen е редакционен художник на новинарския сайт Антен Ер от основаването му преди 20 години. Преди това е публикувал свои карикатури във вестниците „Антени”, „Пулс”, „Шипка”, „Демокрация”, „Ориент Експрес”, „Новинар Юг” и др. Печелил е награди за свои произведения на международни изложби в Италия, Сирия, Китай и Южна Корея. Сред най-успешните му карикатурни проекти са авторските изложби „Царят е г-о-о-о-л!” /1996/, „Безкнижниците” /2004/ и „Морска сатира” /2010/ в Дома на хумора и сатирата – Габрово. Следват още изложбите „Червена книга” /2007/, „Сезам, усмихни се!” /2007/, „Мила Родино” /2008/, „Стената на смеха” /2009/, „24 карата” /2010/, „Номер едно” /2014/, „Царевичак” /2015/, „Gissen в страната на гочетата” /2015/, „Репортаж от мястото на вица” /2017/, Europeada /2018/, „Каталунска Диада” /2018/, „Кривици” /2019/, „Жълтият Gissen” /2019/, „Няма никой в Рая” /2019/, „америГанците” /2020/, „ФейсБукварница” /2020/, „Навъсен, усмихни се!” /2020/, „Изгубени в прехода 1 и 2” /2021/, „Доктрината Gissen” /2021/, „Двойките” /2022/, „Последният хидалго” /2022/, “Gissen в Капана“ /2022/, BG Power /2023/, „Драски в мозъка” /2023/, “Централна гара” /2023/, „Поклонници в Рая“ /2024/, „Завръщане в Ла Манча“ /2024/, Central News /2024/, Urbi et Orbi /2025/, „Последна капка“ /2025/ и „Пак този Gissen“ /2025/.

/ЕМС/