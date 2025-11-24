Жена на 43 г. е загинала при катастрофа край село Мокрен, пострадало е и 11 - годишно дете

Жена на 43 години от Айтос е загинала при катастрофа край село Мокрен, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР – Сливен. По данни на РУ – Котел инцидентът е възникнал между лек автомобил „Фолксваген Голф“ и товарен автомобил „Мерцедес“ на 23 ноември по обяд.

При катастрофата е загинала жената, управлявала лекия автомобил. Пострадало е 11-годишно дете, пътувало в същия автомобил, което е транспортирано в болнично заведение в Сливен.

По случая е образувано досъдебно производство.

От началото на месеца в страната са станали 371 катастрофи с 30 загинали и 468 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 6005, загиналите са 403, а ранените - 7481. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 19 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.