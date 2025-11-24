Николай Душков поема поста зам.-кмет на община Пловдив по транспорта на мястото на Александър Държиков. Това съобщи кметът на града Костадин Димитров, който инспектира с двамата ремонта на бул. "Рогошко шосе".

Държиков посочи, че е поел поста в началото на месец май с няколко краткосрочни задачи, които вече са изпълнени. Това, по думите му, са избор на изпълнители за хоризонтална и вертикална маркировка, подготовка на процедурата за избор на превозвач по 29-те автобусни линии от градския транспорт, които се обслужват чрез „пряко възлагане“, и задание за генерален план за организация на движението. "Нямаше сключени договори за поддръжка на джипиес системата и за светофарите и части за тях, както поддръжка на Центъра за управление на трафика. В момента имаме изпълнител", каза Държиков. По думите му дългосрочната задача на администрацията е да си върне градският транспорт, за която той няма да може да работи. Държиков се връща на поста директор на общинско предприятие "Жилфонд".

Кметът Костадин Димитров допълни, че е поканил Държиков именно за тези задачи, тъй като е можещ и подготвен в сферата на транспорта. Пред Душков стоят задачите за подмяна на всички преградни пана, пътните знаци, въвеждане на електронното таксуване, повишаване на качеството на транспорта, поемане от общинската фирма "Екобус" с електрически автобуси на две линии от градския транспорт.

Николай Душков е завършил Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" със специалност "Математика и информатика". До момента е работил изцяло в частния сектор в сферата на транспорта. Навсякъде има нужда от фини настройки, ще ги направим, каза Душков.