ПАП: Силите за териториална отбрана ще охраняват източната граница на Полша с Русия и Беларус

Николай Станоев
Полският вицепремиер и министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш съобщи, че ще бъдат формирани четири бригади от Силите за териториална отбрана, които ще бъдат натоварени със задачата да охраняват границите с Русия и Беларус. Снимка: ПАП/Andrzej Jackowski
Варшава,  
31.10.2025 21:39
 (БТА)
Полският министър на националната отбрана Владислав Кошиняк-Камиш одобри формирането на четири бригади от Силите за териториална отбрана (СТО), които ще бъдат натоварени със задачата да охраняват границите с Русия и Беларус, предаде Полската агенция по печата (ПАП).

Полша за първи път започна да разработва планове за такива специализирани звена за гранична отбрана, за да подобри структурата на СТО, през 2022 г. Съгласно проекта четири бригади на СТО ще бъдат разположени постоянно по източната граница на страната и ще поемат по-голямата част от задълженията за нейната охрана от други органи, включително от армията.

Кошиняк-Камиш потвърди днес, че е одобрена окончателната концепция за новия Компонент за гранична отбрана (КОП).

"Това е поредната стъпка към укрепването на източния фланг на НАТО и североизточната граница на Полша като част от Програмата за национално възпиране и отбрана "Източен щит", написа той в "Екс".

КОП ще работи в тясно сътрудничество с Граничната охрана и ще споделя отговорността за обезопасяването на ключова инфраструктура по границите с Русия и Беларус, включително на складове за материали, системи за наблюдение и за защита срещу дронове и други.

В бъдеще Компонентът ще бъде оборудван с усъвършенствани системи, включително противовъздушни и противотанкови ракетни установки, дронове, оръжия против дронове и евентуално лека артилерия.

Силите за териториална отбрана са петият род войски в рамките на полските въоръжени сили. Те са създадени през 2017 г., като съставът им е попълван на доброволчески принцип. Основната мисия на СТО е да защитават Полша от заплахи, да подкрепят редовната армия и да помагат на цивилното население по време на кризи като природни бедствия.

(Новината се разпространява по договор между БТА и ПАП)

/НС/

