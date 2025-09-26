ПАП: Полското правителство одобри бюджета за догодина

Полското правителство одобри проектобюджета за следващата година, съобщиха днес от канцеларията на племиера Доналд Туск в изявление, цитирано от Полската агенция по печата (ПАП).

Разходите са разчетени на 918,9 милиарда злоти (215,26 милиарда евро), а приходите - на 647,2 милиарда злоти (151,61 милиарда евро). Разликата ще отвори дефицит от 271,7 милиарда злоти (63,65 милиарда евро).

"Бюджетът за 2026 г. гарантира стабилността на държавните финанси и едновременно с това рекордни разходи за сигурността, здравеопазването, образованието, инфраструктура и енергийни инвестиции", се отбелязва в изявлението. "Планът включва и средства за продължаване на ключови социални програми", допълниха от канцеларията на Туск.

"Догодина брутният вътрешен продукт (БВП) на Полша ще нарасне с 3,5%, а средната годишна инфлация ще достигне 3%", се казва още в изявлението.

Очаква се съотношението на държавния дълг към БВП на страната да достигне 53,8% и да си остане под предпазното равнище от 55%, както е предвидено в закона за държавните финанси, добавиха от канцеларията на полския премиер.