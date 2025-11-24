Подробно търсене

Земетресение с магнитуд от 4,2 е регистрирано тази сутрин в Гърция

Петър Къдрев
Снимка: Минко Чернев, БТА
Атина,  
24.11.2025 11:23
 (БТА)

Земетресение с магнитуд от 4,2 по скалата на Рихтер е било регистрирано в 10:51 ч. тази сутрин в западната част на Тесалия, Гърция, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Епицентърът на труса е бил в района на язовир Пластира в префектура Кардица.

По данни на гръцкия Институт по геодинамика дълбочината на огнището се оценява на 10 км.

Земетресението е било усетено в голяма част от Тесалия, но според кмета на община Пластира Панайотис Нанос не са причинени щети.

