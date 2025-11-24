site.btaПриключва цялостният ремонт на храма „Свети Димитър“ в свиленградското село Генералово
Приключва цялостният ремонт на храма „Свети Димитър“ в свиленградското село Генералово. Остават само дребни довършителни дейности, съобщи за БТА архиерейският наместник на Свиленградската духовна околия отец Константин. По думите на кмета на селото Сийка Димитрова, църквата е построена през 1932 година.
Реновирани са всички основни части на храма – покривът, външните мазилки и подовата настилка. Особено належаща е била поправката на камбанарията, която е била в риск от срутване, уточни отец Константин. Той добави, че средствата за ремонта са изцяло дарения от миряни, а стойността на строителните дейности възлиза на около 200 000 лева.
