Община Свищов обновява 19 жилищни блока по Националния план за възстановяване и устойчивост

Община Свищов активно напредва по изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Дейностите са насочени към обновяването на 19 жилищни блока в града със 738 самостоятелни обекта в тях. Фокусът на инвестиционната подмярка цели да се стимулира обновяването, с което да се постигнат минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените сгради, при което се постига минимум клас B на енергопотребление, казаха от Общината и уточниха, че към средата на ноември 2025 г. са изготвени работните проекти, издадени са разрешения за строеж, започнали са строително-монтажните работи по всички договори за финансиране.

Строежите на четири многофамилни жилищни сгради са напълно завършени и въведени в експлоатация. Предстои приключването на строително - монтажните работи на още три многофамилни жилищни сгради.

Сключените договори за всички сгради са на обща стойност 29 011 931,12 лв., от които до момента Община Свищов е получила от МРРБ средства в размер на 15 057 475 лв., за разплащане на дейностите.

Проектите се финансират от Европейския съюз, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, и Община Свищов подходи изключително отговорно към възможността, която предостави Националният план за възстановяване и устойчивост и защити интереса на своите граждани. Тя първа стартира дейностите по процедурата, като своевременно подаде качествено подготвени проекти и получи максимално допустимо финансиране, казаха от Общината. Тази инвестиция ще допринесе пряко за подобряване качеството на живот на хората, а ефектът от обновяването на сградния фонд е от основно значение за енергийната политика на ЕС и изпълнението на целите за периода 2020–2030 г.

БТА припомня, че през октомври успешно приключиха дейностите по два от договорите за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в Свищов.