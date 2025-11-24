От „ДПС – Ново начало“ ще атакуват в съда увеличаването на таксите за паркиране в София и разширяването на обхвата на зоните, съобщиха от пресцентъра на партията.

Действията на кмета Васил Терзиев и Столичния общински съвет (СОС) са арогантна демонстрация срещу хората в София, като с това поскъпване не се решава нито един проблем на паркирането и движението в столицата, обяви лидерът на формацията Делян Пеевски, цитиран в съобщението.

По думите му, двойното поскъпване от лева в евро представлява скандално погазване на Закона за въвеждане на еврото, който не допуска подобна спекулативна двойна, на практика, калкулация.

Още преди два месеца призовах СОС да възпре зловредните мераци на кмета, защото хората не са длъжни да плащат скъпо и прескъпо за неговата некадърност и лъжите на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), допълва Пеевски.

Според Делян Пеевски кметът и неговият екип, издигнати от ПП-ДБ и „Спаси София” вече две години безобразничат срещу хората в София, предизвикват корупционни скандали, съсипват и опропастяват всяко нещо, до което се докоснат и от ден на ден градът става все по-неуютен, все по-мръсен и все по-неприветлив.

Но хората не трябва да бъдат наказвани за лошите си избори, затова утре ще атакуваме в съда решението на СОС за двойното поскъпване на паркирането в „синя” и „зелена зона”, както и срещу тяхното териториално разширяване, които предизвикаха справедливия гняв и протести на хората в столицата, пише още в съобщението.

На 13 ноември СОС увеличи цените на паркирането в София и разшири обхвата на зоните за платено паркиране, като промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община влизат в сила от 5 януари 2026 година. Работното време на синята зона ще бъде от понеделник до неделя от 9:00 ч. до 21:00 ч. , а на зелената - от понеделник до събота от 9:00 ч. до 21:00 ч. Цените за почасово паркиране в синя зона ще бъдат 2 евро на час, в зелена зона - 1 евро на час. Винетният стикер за живущи в синя зона ще струва 150 евро, в зелена зона 100 евро.

Решението предизвика недоволство и протести.

Омбудсманът Велислава Делчева настоя решението за по-високи цени и нови зони за паркиране в София да бъде оттеглено, съобщиха от институцията на омбудсмана.