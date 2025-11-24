Реал Мадрид се извини на футболист на Елче, когото сбърка със загиналия брат на Диого Жота

Подробно търсене

Георги Крумов
Андре да Силва, който погрешно беше обявен за покойник от Реал Мадрид / снимка: AP Photo/Lee Jin-man
Мадрид,  
24.11.2025 11:30
 (БТА)

Лидерът в класирането на испанското футболно първенство Реал Мадрид поднесе извинения на тима на Елче и неговия футболист Андре да Силва, когото погрешно обяви за покойник.

От "кралския клуб" искаха да почетат Андре Силва, който загина заедно с брат си - футболиста на Ливърпул Диого Жота, в автомобилна катастрофа на 3 юли тази година.

В събота, в началото на Общото събрание на Реал, бе почетена паметта на известни личности, свързани пряко или непряко с Реал Мадрид, които си отидоха от този свят през последната година. Във видеото се появиха изображенията на хора като папа Франциск, Лео Беенхакер, Марио Варгас Льоса, Дражен Далипагич, Джорджо Армани и други. На единия от кадрите бяха Диего Жота и неговият брат Андре Силва, но до Жота бе поставено изображение на друг португалски футболист - нападателя на Елче Андре да Силва.

След като разбраха за тази грешка, от Реал побързаха да се извинят в социалните мрежи, а самият Да Силва имаше шанс да се докаже срещу "белите" още в неделя в мача между Елче и Реал, завършил 2:2.

 

