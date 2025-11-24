Реал Мадрид се извини на футболист на Елче, когото сбърка със загиналия брат на Диого Жота

Лидерът в класирането на испанското футболно първенство Реал Мадрид поднесе извинения на тима на Елче и неговия футболист Андре да Силва, когото погрешно обяви за покойник.

От "кралския клуб" искаха да почетат Андре Силва, който загина заедно с брат си - футболиста на Ливърпул Диого Жота, в автомобилна катастрофа на 3 юли тази година.

В събота, в началото на Общото събрание на Реал, бе почетена паметта на известни личности, свързани пряко или непряко с Реал Мадрид, които си отидоха от този свят през последната година. Във видеото се появиха изображенията на хора като папа Франциск, Лео Беенхакер, Марио Варгас Льоса, Дражен Далипагич, Джорджо Армани и други. На единия от кадрите бяха Диего Жота и неговият брат Андре Силва, но до Жота бе поставено изображение на друг португалски футболист - нападателя на Елче Андре да Силва.

След като разбраха за тази грешка, от Реал побързаха да се извинят в социалните мрежи, а самият Да Силва имаше шанс да се докаже срещу "белите" още в неделя в мача между Елче и Реал, завършил 2:2.