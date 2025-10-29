АНА-МПА: Гърция беше обявена за „Дестинация на годината за къси разстояния“ от британското списание „Фууд енд Тревъл“

Гърция беше обявена за най-добра „Дестинация за къси разстояния на годината“ в годишните награди на читателите на списание „Фууд енд Тревъл“ (Food and Travel) в Лондон на 20 октомври 2025 г., съобщи в понеделник Гръцката национална туристическа организация (ГНТО, GNTO). Това предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

Според ГНТО отличието е важно признание за Гърция като туристическа дестинация особено за британския пазар, който търси комбинация от гастрономия, култура и достъпни пътувания на кратко разстояние.

Списанието „Фууд енд Тревъл“ има силно присъствие както в Обединеното кралство, така и в международен план, като водещо издание, фокусирано върху пътувания, гастрономия, вино и туризъм с преживявания. Според данните на списанието то достига до 31 000 читатели във Великобритания, предимно професионалисти на възраст 26-54 години с високи доходи и силен интерес към пътувания и кулинарни преживявания.

Наградата е от особено значение за британския туризъм към Гърция, тъй като аудиторията на списанието се състои от лидери на общественото мнение и лица, вземащи решения при избора на пътувания. Британският пазар остава стратегически жизненоважен сегмент за гръцката туристическа индустрия, а засилването на признанието на Гърция като гастрономическа и туристическа дестинация за британските пътешественици допринася за повишено търсене и по-висококачествени туристически преживявания.

Наградата беше получена от Елени Скарвели, ръководител на офиса на ГНТО за Обединеното кралство и Ирландия.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)