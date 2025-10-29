Подробно търсене

Шествие по случай Националния празник на Турция премина през улиците на Анкара

Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали
Анкара,  
29.10.2025 21:17
 (БТА)

Хиляди хора шестваха из улиците на Анкара по случай 102-та годишнина от провъзгласяването на Турция за република. Километричният поход в центъра на турската столица започна от район "Къзълай" и стигна до стария Меджлис, който днес функционира като музей. Той премина при засилено полицейско присъствие и стана причина за спиране на движението по основни пътища. 

Хората на всякаква възраст дойдоха със знамена в ръка, за да почетат основателя на Република Турция - Мустафа Кемал Ататюрк. 

"Републиката е това, благодарение на което сме тук. Да можем да направим това, да бъдем свободни, всичко!", заяви жена, която се включи в шествието.

"За мен Републиката е това, което обединява народа", каза младеж, който участва за първи път.

"За мен Републиката означава свобода", заяви друг гражданин.

"Ние сме републиканци и ще удържим Републиката ни изправена!", беше категорична една участничките.

Вечерни шествия бяха организирани из цялата страна. Те поставиха и своеобразен край на честванията, които продължиха през целия ден.

/СХТ/

