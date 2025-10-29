Шествие по случай Националния празник на Турция премина през улиците на Анкара

site.btaШествие по случай Националния празник на Турция премина през улиците на Анкара
Хиляди хора шестваха из улиците на Анкара по случай 102-та годишнина от провъзгласяването на Турция за република. Километричният поход в центъра на турската столица започна от район "Къзълай" и стигна до стария Меджлис, който днес функционира като музей. Той премина при засилено полицейско присъствие и стана причина за спиране на движението по основни пътища.
Хората на всякаква възраст дойдоха със знамена в ръка, за да почетат основателя на Република Турция - Мустафа Кемал Ататюрк.
"Републиката е това, благодарение на което сме тук. Да можем да направим това, да бъдем свободни, всичко!", заяви жена, която се включи в шествието.
"За мен Републиката е това, което обединява народа", каза младеж, който участва за първи път.
"За мен Републиката означава свобода", заяви друг гражданин.
"Ние сме републиканци и ще удържим Републиката ни изправена!", беше категорична една участничките.
Вечерни шествия бяха организирани из цялата страна. Те поставиха и своеобразен край на честванията, които продължиха през целия ден.
/СХТ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина