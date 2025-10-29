В конкурса за есе "Будителите в ноти: Наследството на Пипков" в Ловеч, посветен на 1 ноември, се включиха 46 ученици от осем училища

В общинския конкурс за есе „Будителите в ноти: Наследството на Пипков” в Ловеч, посветен на 1 ноември, се включиха 46 ученици от осем училища, разделени в две възрастови групи. Победителите бяха наградени на тържество по повод 1 ноември – Денят на народните будители, организирано от Община Ловеч, съобщават от администрацията. Конкурсът имаше за цел да провокира мисленето и творческата изява на учениците, като насърчи личната им позиция и уважението към духовните будители на България. Темата прикани младите автори да потърсят връзката между духовността и музиката, да осмислят наследството на композитора Пипков и неговия принос към националната гордост и културното самосъзнание.

В приветствието си кметът на Общината Страцимир Петков отбеляза, че Ловеч винаги е бил град на духа и знанието. „Тук са се раждали идеи, творци и личности, които са осветявали пътя напред за България. Оттук звучи мелодията на „Върви, народе възродени“ – символ на вярата, че чрез образование и култура народът ни ще пребъде. Нека пазим този дух, да го предаваме нататък – с уважение към словото, към училището, към хората, които ни учат да мислим и да мечтаем“, призова Петков.

В празничната програма участие взеха децата от вокална група „Звънче“ при Основно училище (ОУ) „Васил Левски“ в Ловеч с ръководител Първолета Съботинова, вокална група „Пеещи ноти“ при ОУ „Христо Никифоров” с ръководител Милена Кирацова, вокална група „Пееща дъга“ с музикален ръководител Юлиана Близнакова и Александра Георгиева от Профилираната природо-математическа гимназия в града.

Наградите на отличените участници в конкурса за есе връчи кметът Страцимир Петков. Всички ученици, взели участие в конкурса, получиха поощрителни награди за своето старание и вдъхновение, които връчи заместник-кметът д-р Алдин Начков. Специални грамоти и отличия бяха връчени и на вокалните групи, участвали в програмата.

На тържеството бяха наградени и победителите в езиковото състезание „За чистота на българския език без чуждици“, организирано от инициативна група „За езика и рода български“ – Ловеч, Община Ловеч, Регионално управление на образованието, Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.