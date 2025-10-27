В Ловеч с празнична програма ще бъде отбелязан Денят на народните будители

В Ловеч с празнична програма ще бъде отбелязан предварително Денят на народните будители. Събитието е на 29 октомври от 17:00 ч. в Младежкия дом, съобщават организаторите от Община Ловеч.

В програмата са предвидени музикални изпълнения от детски вокални групи от града, както и приветствено слово от кмета на общината Страцимир Петков.

По време на празника ще бъдат наградени участниците в Общинския конкурс за есе на тема „Будителят в ноти: Наследството на Пипков“.

БТА припомня, че целта на конкурса е учениците да открият връзката между духовността и музиката, да изразят своето лично мнение и да отдадат почит на хората, които са запазили и издигнали силата на българския дух както в миналото, така и днес.

Право на участие в конкурса имаха ученици, обхванати във всички занимания по интереси в училищата в общината, включени в Програмата за стимулиране на дейности и изяви на учениците.