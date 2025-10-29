ХИНА: Климатичният преход е възможност за растеж на Хърватия според Доклада на Световната банка за климата и развитието на страната

Климатичният преход може да се превърне в двигател за устойчив растеж на хърватската икономика, беше казано при представянето днес на Доклада на Световната банка за климата и развитието на страната и предимствата на нисковъглеродния и устойчив на изменението на климата растеж в Хърватия, предаде агенция ХИНА.

Докладът анализира въздействието на изменението на климата върху развитието, растежа, намаляването на бедността и неравенството. В него се разглежда как изменението на климата и световната декарбонизация влияят върху развитието и приоритетите на Хърватия, като се подчертават ключови области за подобряване на устойчивостта, адаптацията и смекчаването на последиците.

Министърът на опазването на околната среда и зеления преход Мария Вукович каза, че политиките в областта на климата са от решаващо значение за дългосрочната конкурентоспособност на хърватската икономика.

„Хърватия отчита значението на зеления преход и на инвестициите в климата като възможност за икономически растеж и нови работни места“, каза тя.

„Ускорената декарбонизация във всички сектори е от съществено значение за устойчивото и конкурентно развитие. В контекста на социално справедлив преход ние подготвяме прилагането на Социалния климатичен фонд за Хърватия на стойност 1,68 милиарда евро, който ще бъде използван за подпомагане на уязвими домакинства, микропредприятия и ползващите транспорт по време на зеления преход“, добави Вукович.

Приморац: Климатичните промени са едновременно риск и възможност

Министърът на финансите Марко Приморац подчерта, че изменението на климата носи както рискове, така и възможности за икономиката и че инвестициите в устойчивост и иновации ще определят бъдещото развитие на Хърватия.

„Изменението на климата вече не е само екологичен, а и икономически проблем. Хърватия трябва да инвестира в защита от климатични рискове, като същевременно се възползва от нови възможности за растеж чрез енергийна ефективност, модернизация на инфраструктурата и иновации в частния сектор“, каза Приморац.

Той добави, че докладът на Световната банка потвърждава, че Хърватия разполага с изключителни природни ресурси и значителен потенциал за развитие на нисковъглеродна икономика.

Същевременно в доклада се посочва, че рисковете, свързани с климата, стават все по-очевидни, като изложени на най-голям риск са крайбрежието, селското стопанство, енергетиката и туризмът.

С решителност, визия и координирани действия Хърватия може да постигне своите цели в областта на климата и развитието. Групата на Световната банка е готова да подкрепи Хърватия по пътя ѝ към устойчиво бъдеще, каза Самех Нагиб Уахба, регионален директор за устойчиво развитие в региона на Европа и Централна Азия на Световната банка.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)