Хърватия откри официално контейнерен терминал на пристанище Риека

Хърватия откри официално днес контейнерния терминал на адриатическото пристанище Риека - един от най-важните логистични и инфраструктурни проекти в страната, съобщи хърватската новинарска агенция ХИНА.

Инвестицията надхвърля 380 милиона евро и заедно с разходите за пътища и железопътни линии във и около пристанището, общата сума достига 600 милиона евро.

Проектът Риека гейтуей (Rijeka Gateway) е осъществен от компаниите Ей Пи Ем тeрминалс (APM Terminals) и ЕННА груп (ENNA Group). Той е най-голямата частна инвестиция в логистична инфраструктура в Хърватия, съобщиха компаниите, цитирани от Ройтерс.

Когато бъде пуснат изцяло, терминалът ще има 300 служители.

Терминалът, който започна работа през септември, предлага 400 метра кей и капацитет за 650 000 TEU (Twenty Foot Equivalent Unit), с планове за разширяване до 680 метра и капацитет над един милион TEU.

Той е оборудван с дистанционно управлявани кранове, системи за възобновяема енергия и първата частна 5G индустриална мрежа в Хърватия.

По повод официалното откриване хърватският премиер Андрей Пленкович заяви, че инвестицията представлява пример за сътрудничество между държавата и частните партньори в критичната инфраструктура, отбелязва ХИНА.

„Географски сме отлично позиционирани, ние сме по-близо до Далечния изток и по-близо до сърцето на Европа“, каза изпълнителният директор на ЕННА груп Бощян Напаст.