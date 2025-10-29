Подробно търсене

Елена Христова
Разнообразието е в основата на успеха на корейската култура, каза Ар Ем от кей-поп групата Би Ти Ес
Ар Ем от кей-поп групата Би Ти Ес, снимка: AP/Ng Han Guan
Сеул,  
29.10.2025 22:05
 (БТА)

Ар Ем - лидерът на Би Ти Ес каза, че разнообразието без граници е източникът на творчеството, което стои зад световния успех на кей-поп групата от Южна Корея, докато лидерите от Азиатско-тихоокеанския регион се събраха в родната му страна за икономически форум, предаде Ройтерс.

"Аз съм просто артист. Не съм бизнес лидер, затова днес искам да говоря като творец и артист", каза 31-годишният изпълнител в речта си на събитие, проведено в рамките на годишната среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС/Asia-Pacific Economic Cooperation - APEC).

"Когато културните бариери падат и различните гласове се хармонизират, се получава експлозия от творческа енергия", допълни Ар Ем.

Според лидера на Би Ти Ес това е причината кей-попът да е обичан навсякъде. По думите му глобалният фен клуб на групата, известен като "Арми" (ARMY), който наброява милиони верни последователи, "преминава граници и събаря бариери чрез чистата сила на културната солидарност".

Би Ти Ес се събраха отново, след като всичките седем членове на групата завършиха задължителната си военна служба тази година, и сега се подготвят за голямото си завръщане с нов албум през следващата година, преди да тръгнат на световно турне.

В речта си за корейската "мека сила" Ар Ем сравни културата с река, която тече свободно, а кей-попът с "бибимбап" - традиционно корейско ястие от различни съставки, смесени с ориз.

Южна Корея се стреми да се превърне в културна сила и залага на културния износ, за да подкрепи икономиката си в момент, когато традиционните производители се сблъскват с нарастващи протекционистки бариери. Президентът И Дже-мьон обеща подкрепа за кей-поп индустрията, за да превърне страната си в глобална културна сила.

"Блестящият успех на кей-попа е доказателство, че културното разнообразие и творчеството са най-големият човешки потенциал. Разбира се, без граници, без ограничения", каза лидерът на Би Ти Ес - Ар Ем.

