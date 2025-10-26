Красен Георгиев ще ръководи двубоя за купата на България между Черноморец и Лудогорец

Съдийски назначения за мачовете от втория кръг на Sesame Купа на България по футбол:

28 октомври, 12:45 часа

ОФК Спартак Плевен - ПФК Ботев Пловдив АД

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Никифор Деянов Велков 4-ТИ: Борис Борисов Попов

28 октомври, 13:30 часа

ОФК Бдин 1923 - Добруджа 1919

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Марин Иванов Бонев АС2: Георги Димчев Великов 4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов

28 октомври, 13:30 часа

Рилски спортист-2011 - Локомотив София 1929 ЕАД

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев 4-ТИ: Петър Георгиев Димитров

28 октомври, 13:30 часа

Ямбол 1915 - Спартак Варна 1918

ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Даниел Милков Ников АС2: Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ: Георги Иванов Иванов

28 октомври, 15:45 часа

Фратрия - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Месут Севинчев Ахмедов 4-ТИ:Георги Петров Стоянов

28 октомври, 18:45 часа

ФК Дунав Русе - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Павлета Веселинова Рашкова 4-ТИ:Иво Петров Иванов

29 октомври, 12:00 часа

Футболен клуб Миньор-Перник - ПФК Черно море АД

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Радостин Николов Бодуров 4-ТИ:Димитър Цолов Буров

29 октомври, 13:30 часа

Севлиево - ЦСКА

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Радослав Георгинов Вутов 4-ТИ:Георги Димитров Давидов

29 октомври, 13:30 часа

ФК Марек 1915 - ПФК Монтана 1921

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Християн Антонов Терзиев 4-ТИ:Божидар Тихомиров Тодоров

29 октомври, 13:30 часа

ФК Витоша - ПФК Берое

ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Иван Радославов Иванов 4-ТИ:Кристина Георгиева Георгиева

29 октомври, 13:30 часа

ПФК Спартак 1947 Пловдив - ПФК Славия 1913

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов 4-ТИ:Георги Георгиев Новачев

29 октомври, 13:30 часа

Спортист 2009 - ПФК Септември София

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов 4-ТИ:Васимир Маруан Ел-Хатиб

29 октомври, 13:30 часа

Загорец - ПФК Ботев Враца

ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Владимир Тодоров Ташков 4-ТИ:Красимир Маргаритов Кръстев

29 октомври, 16:30 часа

ФК Хебър 1918 - ПФК Левски

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Марио Георгиев Данаилов 4-ТИ:Георги Петров Стоянов

30 октомври, 13:30 часа

Черноморец 1919 Бургас - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров 4-ТИ:Тодор Недялков Киров

30 октомври, 16:30 часа

ОФК Янтра 2019 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов