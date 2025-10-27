Подробно търсене

Анимационният филм Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc оглави боксофис класацията на Северна Америка

Теодора Йорданова
Итън Хоук с "Черният телефон 2" тази седмица зае второто място. Снимка: Photo by Richard Shotwell/Invision/AP
Лос Анджелис,  
27.10.2025 12:25
Адаптацията за голям екран на популярното аниме Chainsaw Man победи продължението на хоръра „Черният телефон 2“ и застана начело на северноамериканската бокс офис класация, съобщи Асошиейтед прес.

Това е поредна победа за анимация, по-малко от два месеца след като Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle дебютира с рекордните 70 милиона долара.

Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc е спечелил 17,25 милиона долара при прожекцията си по кината в САЩ и Канада през този уикенд, сочат данни на американска компания за медийни измервания и анализи Comscore. „Черният телефон 2“ застава на второ място с 13 милиона долара през втората седмица от излъчването си.

Другите два нови филма  - романтичната комедия „Премълчани истини“ (Regretting You) и „Спрингстийн: Избави ме от нищото“ (Springsteen: Deliver Me From Nowhere) - първият биографичен филм за роклегендата Брус Спрингстийн, спечелиха съответно 12,85 милиона долара (трето място) и 9,1 милиона долара (четвърта позиция). „Трон: Арес“ оформя първите пет най-гледани продукции с 4,9 милиона долара.

Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc е екранизация на популярните манга серии за демон ловец, чиито ръце и глава могат да се превръщат в резачки. Отчасти любовна история, отчасти приключенски филм, лентата е самостоятелна история, основана на манга сериите, създадени от Тацуки Фуджимото и адаптирани в анимационен сериал през 2022 г.

Това е още една победа за компанията Crunchyroll, която е собственост на „Сони“ и която пусна и Infinity Castle миналия месец.

В „Спрингстийн: Избави ме от нищото“ участва Джеръми Алън Уайт в ролята на Брус Спрингстийн, като лентата се фокусира върху битките на певеца при създаване на албума си „Небраска“, излязъл през 1982 г. Уайт е трябвало да се научи да свири на китара и е имал малък вокален опит, преди да се заеме с ролята на Спрингстийн, който е бил ангажиран в продукцията.

„Черният телефон 2“ с участието на Итън Хоук и Мейсън Темз е продължение на хита от 2021 г. и досега е спечелил 50 милиона долара.

„Премълчани истини“ е трагикомедия с участието на Дейв Франко, Алисън Уилямс и Скот Истууд и е адаптация по роман на Колийн Хувър.

