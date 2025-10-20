Филмът „Черният телефон 2“ оглави боксофис класацията на Северна Америка още при дебюта си

Хорър филмът „Черният телефон 2“ (Black Phone 2) оглави класацията на боксофиса в Северна Америка този уикенд с 26,5 милиона щатски долара приходи от продажба на билети, пише Асошиейтед прес.



Така продължението не само надмина дебюта на оригинала от 23,6 милиона долара, но и е много необходима победа за студиото Blumhouse след поредица от разочарования през тази година като „M3ГАН 2.0“.

Въпреки че „Черният телефон 2“ стартира според очакванията, посещаемостта на кината през октомври продължава да е ниска – с около 11% по-ниска от миналата година, според данните на компанията Comscore. Общите приходи от билети все още са с около 4% повече в сравнение с миналата година, но голям блокбастър, който да даде тласък на продажбите, може да се появи едва в края на ноември или декември.

"Юнивърсъл пикчърс" пусна „Черният телефон 2“ в 3411 киносалона в Северна Америка на вълната на добрите отзиви. Четири години след оригиналния филм, в продължението се завръща режисьорът Скот Дериксън, както и звездите Итън Хоук и Мейсън Темз. Според изходните анкети, 63% от зрителите през първия уикенд са на възраст между 18 и 34 години, а най-голямата демографска група са испаноговорящите, които съставляват 39% от купувачите на билети.

С допълнителни 15,5 милиона долара от останалите държави, „Черният телефон 2“ има световни приходи от 42 милиона долара при отчетен производствен бюджет от 30 милиона долара.

Първият филм „Черният телефон“ беше неочакван хит за Universal и Blumhouse през 2021 г., когато кината започнаха да се съживяват след затварянето им заради пандемията. До края на прожекциите си филмът спечели над 161 милиона долара в световен мащаб при бюджет от 18 милиона долара.

„Черният телефон 2“ е и единственият филм, който наистина се отличи през уикенда.

„Трон: Арес“ отбеляза спад от около 67% до 11,1 милиона долара през втория си уикенд в кината, което е достатъчно, за да заеме второ място в класацията. В световен мащаб филмът е спечелил 103 милиона долара.

"Божествена бъркотия" (Good Fortune), който дебютира на трето място, получи предимно положителни отзиви, но комедията не предизвика голям ентусиазъм през първия си уикенд.

„Битка след битка“ на режисьора Пол Томас Андерсън е на четвърта позиция с 4 милиона долара приходи от билетите.

Лентата „Покривният човек", в която участват Чанинг Тейтъм и Кирстен Дънст – комедийна драма за строител, който се опитва да изгради отново живота си, остана на пето място с 3,7 милиона долара.