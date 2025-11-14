ПАП: Председателят на долната камара на полския парламент подаде оставка

Шимон Холовня подписа оставката си като председател на Сейма, долната камара на полския парламент, в съответствие с коалиционното споразумение, довело до сформирането на настоящото правителство, съобщи офисът на Сейма, цитиран от полската новинарска агенция ПАП.

Холовня, лидерът на центристката партия „Полша 2050“, младши партньор в управляващата коалиция на премиера Доналд Туск, заемаше поста от ноември 2023 г. Съгласно коалиционното споразумение той трябваше да се оттегли на 13 ноември, като позицията преминава към Влоджимеж Чажасти, заместник-председател на Сейма и съпредседател на партията „Левицата“, друг член на коалицията.

Миналата седмица обаче Холовня обяви, че той и Чажасти са се споразумели новият председател да бъде избран или на първия, или на втория ден от следващата четиридневна сесия на Сейма, която започва на 18 ноември.

Холовня заяви, че оставката, която е подписал този ден, влиза в сила на 18 ноември в 8:00 ч. сутринта (местно време) и от този момент най-възрастният заместник-председател, Влоджимеж Чажасти, става изпълняващ длъжността председател.

