Японска анимация оглавява за втора седмица боксофис класацията в Северна Америка

Анимационният филм по популярната манга Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle запази лидерската си позиция в боксофис класацията на Северна Америка за втора поредна седмица, изпреварвайки новото заглавие Him, съобщава АП.

Продукцията на Crunchyroll и Sony Pictures е добавила още 17,3 млн. долара от продажби на билети през уикенда. Така общите ѝ приходи достигат 104,7 млн. долара, превръщайки я в най-касовия аниме филм в историята на Северна Америка.

На второ място дебютира американският спортен хорър „Him“, който реализира около 13,5 млн. долара от 3168 киносалона. Според данните 52% от зрителите са били мъже, а 65% – над 25-годишни. Международните приходи на филма възлизат на 400 хил. долара. Лентата разказва историята на обещаващ млад куотърбек (Тирик Уидърс), който е поканен да тренира с ветеран (Марлон Уейънс) в изолиран спортен комплекс.

Третата позиция заема „Заклинанието 4: Последно причастие“, който е добавил нови 13 млн. долара през третия си уикенд. Със събраните досега 400 млн. долара в световен мащаб, той вече е най-успешният филм във вселената на „Заклинанията“.

Четвъртото и петото място си поделят с равни приходи от по 6,3 млн. долара два филма – „Дългата разходка“ (The Long Walk) и Downton Abbey: The Grand Finale.