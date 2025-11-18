Имиграционните служби на САЩ арестуваха над 130 души в град Шарлът, Северна Каролина, през първите дни от мащабната си акция

Служители на имиграционните служби на САЩ арестуваха над 130 души в град Шарлът, Северна Каролина, през първите дни от поредната си акция срещу незаконната имиграция, предаде Асошиейтед прес.

По-рано подобни операции имаше в Лос Анджелис и Чикаго.

Проверките и арестите на нелегални имигранти са свързани с усилията на президента Доналд Тръмп да извършва масови депортации. За тази цел правителството изпраща военни и имиграционни служители в градове, управлявани от Демократическата партия. Правителството на Тръмп посочи и извършеното през лятото убийство на украинската бежанка Ирина Заруцка във влак в Шарлът като аргумент, че управляваните от демократите градове не успяват да защитят жителите си.

Министерството на вътрешната сигурност каза, че се е фокусирало върху най-големия град в Северна Каролина поради т. нар. политики за предоставяне на убежище, които ограничават сътрудничеството между местните власти и имиграционните служби. Кметът на Шарлът е демократ и градската полиция не помага на федералните служители при акцията им, а общинският затвор няма да приема задържани имигранти.

Шарлът и предградията му в окръг Мекленбург продължават да са сред най-бързо растящите райони в САЩ, което до голяма степен се дължи на пристигащите мигранти. Населението на Шарлът възлиза на около 950 000 души, над 150 000 от които са родени в чужбина, сочат данни на местните власти. Най-голям е делът на латиноамериканците.

Агенцията за митнически и граничен контрол на САЩ съобщи, че само за два дни в Шарлът са арестувани над 130 души. Сред задържаните има лица, с криминални регистрации за принадлежност към банди, нападения, кражби от магазини и други престъпления.

Броени дни преди агентите да пристигнат в Шарлът, организации, противопоставящи се на операцията, започнаха да обучават доброволци как да разпознават федерални служители и да противодействат на случващото се. Организациите искат да е сигурно, че имигрантите са наясно с правата си.

Губернаторът на Северна Каролина - демократът Джош Стайн, каза, че с действията си правоприлагащите засилват страховете и разделенията в Шарлът. По думите му агенти на граничната полиция, носещи маски, преценяват кой да проверят според цвета на кожата и извършват безразборни арести по улици и паркинги.

Председателят на Републиканската партия в окръг Мекленбург - Кайл Кърби, приветства акцията и заяви, че местната организация на републиканците подкрепя върховенството на закона и поставя сигурността на първо място.