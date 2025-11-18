Подробно търсене

Имиграционните служби на САЩ арестуваха над 130 души в град Шарлът, Северна Каролина, през първите дни от мащабната си акция

Николай Велев
Имиграционните служби на САЩ арестуваха над 130 души в град Шарлът, Северна Каролина, през първите дни от мащабната си акция
Имиграционните служби на САЩ арестуваха над 130 души в град Шарлът, Северна Каролина, през първите дни от мащабната си акция
Служители на гранична полиция патрулират в град Шарлът, 17 ноември 2025 г. Снимка: АП/Мат Кели
Шарлът, Северна Каролина,  
18.11.2025 00:59
 (БТА)

Служители на имиграционните служби на САЩ арестуваха над 130 души в град Шарлът, Северна Каролина, през първите дни от поредната си акция срещу незаконната имиграция, предаде Асошиейтед прес.

По-рано подобни операции имаше в Лос Анджелис и Чикаго.

Проверките и арестите на нелегални имигранти са свързани с усилията на президента Доналд Тръмп да извършва масови депортации. За тази цел правителството изпраща военни и имиграционни служители в градове, управлявани от Демократическата партия. Правителството на Тръмп посочи и извършеното през лятото убийство на украинската бежанка Ирина Заруцка във влак в Шарлът като аргумент, че управляваните от демократите градове не успяват да защитят жителите си.

Министерството на вътрешната сигурност каза, че се е фокусирало върху най-големия град в Северна Каролина поради т. нар. политики за предоставяне на убежище, които ограничават сътрудничеството между местните власти и имиграционните служби. Кметът на Шарлът е демократ и градската полиция не помага на федералните служители при акцията им, а общинският затвор няма да приема задържани имигранти.

Шарлът и предградията му в окръг Мекленбург продължават да са сред най-бързо растящите райони в САЩ, което до голяма степен се дължи на пристигащите мигранти. Населението на Шарлът възлиза на около 950 000 души, над 150 000 от които са родени в чужбина, сочат данни на местните власти. Най-голям е делът на латиноамериканците.

Агенцията за митнически и граничен контрол на САЩ съобщи, че само за два дни в Шарлът са арестувани над 130 души. Сред задържаните има лица, с криминални регистрации за принадлежност към банди, нападения, кражби от магазини и други престъпления.

Броени дни преди агентите да пристигнат в Шарлът, организации, противопоставящи се на операцията, започнаха да обучават доброволци как да разпознават федерални служители и да противодействат на случващото се. Организациите искат да е сигурно, че имигрантите са наясно с правата си.

Губернаторът на Северна Каролина - демократът Джош Стайн, каза, че с действията си правоприлагащите засилват страховете и разделенията в Шарлът. По думите му агенти на граничната полиция, носещи маски, преценяват кой да проверят според цвета на кожата и извършват безразборни арести по улици и паркинги.

Председателят на Републиканската партия в окръг Мекленбург - Кайл Кърби, приветства акцията и заяви, че местната организация на републиканците подкрепя върховенството на закона и поставя сигурността на първо място.

/ВД/

Свързани новини

16.11.2025 06:54

Служители на американското министерство на вътрешната сигурност провеждат мащабна акция в най-големия град в Северна Каролина

Американското министерство на вътрешната сигурност потвърди информацията, че негови служители са започнали мащабна операция срещу нелегални мигранти в Шарлот – най-големия град в американския щат Северна Каролина, предаде Асошиейтед прес.
09.10.2025 19:25

Петстотин военнослужещи от Националната гвардия на САЩ бяха мобилизирани в района на Чикаго

Петстотин военнослужещи от Националната гвардия на САЩ бяха мобилизирани в района на американския град Чикаго, щата Илинойс, в рамките на мащабната операция на президента Доналд Тръмп във връзка с имигрантите, предадоха световните агенции.
19.09.2025 19:31

Протестиращи се опитаха да блокират сграда на имиграционните служби в предградиe на Чикаго

Протестиращи се опитаха да блокират превозни средства пред сграда на федералната имиграционна служба в предградиe на Чикаго, като се стигна до сблъсъци с полицията, която използва сълзотворен газ, за да разпръсне събралите се, предаде Асошиейтед прес.
06.09.2025 13:29

САЩ съобщиха за 475 задържани при акция на миграционните служби срещу нелегални работници

Иммиграционните власти в САЩ съобщиха, че са задържали 475 души, повечето от които южнокорейски граждани, при мащабна акция на федерални агенти в производствен обект на "Хюндай" в щата Джорджия, съобщи АП.
08.08.2025 01:28

Федерален съдия в САЩ разпореди временно спиране на строителството на центъра за задържане на имигранти "Алигаторния Алкатрас" в щата Флорида

Федерален съдия в САЩ разпореди вчера двуседмично спиране на строителството на центъра за задържане на имигранти в националния парк "Евърглейдс" в щата Флорида, станал известен като "Алигаторния Алкатрас", докато се разглежда въпросът дали то нарушава законите за опазване на околната среда, предаде Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:52 на 18.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация